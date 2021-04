Diocesi: Rieti, domani la seconda parte del convegno dei catechisti

Si svolgerà domani, 18 aprile, alle ore 16, la seconda parte del convegno on line dei catechisti della diocesi di Rieti dal titolo “E lo condusse da Gesù: condividere la bellezza dell’incontro”. L’incontro, riferisce l’edizione digitale del settimanale diocesano, frontierarieti.com, “sarà un modo per fare tesoro e approfondire quanto Francesco Graziano, docente di Teologia biblica presso l’università Gregoriana, aveva presentato il 7 marzo nella prima parte dell’esperienza proposta dall’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi. Il confronto tra i catechisti, coordinato dal responsabile del servizio, padre Mariano Pappalardo, verterà sui possibili risvolti pratici del discorso, anche tenendo conto delle criticità evidenziate dalla pandemia da Covid-19”.