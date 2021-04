“A Sua immagine”: oggi la testimonianza di don Panizza sull’impegno per la legalità in Calabria. Domani focus sulla scuola oggi

Ritorna oggi, alle 15, “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco” su Rai Uno. La Chiesa contro le mafie, contro l’illegalità e la corruzione, contro la “cultura della morte” è il focus di questa puntata. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti, don Giacomo Panizza, prete bresciano che 45 anni fa fondò la Comunità di Capodarco a Lamezia Terme “Progetto Sud”. Grazie al suo sostegno in tanti hanno trovato il coraggio di denunciare e di opporsi al sistema mafia. La sua vicinanza agli imprenditori vessati dal racket dalle estorsioni ha camminato di pari passo con l’avvio di diverse iniziative create per sottrarre braccia alla criminalità organizzata e dare una dignità e una prospettiva di salvezza a tanti dimenticati dalla società. Un’azione “scomoda” ancora oggi avversata dalla criminalità che prova ancora a intimidire i lavoratori della comunità impegnati in svariate opere sociali in Calabria. A seguire, “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo. Sempre sulle tracce del Poverello di Assisi, questa volta tappa in Toscana, all’Eremo di Montecasale (Sansepolcro), nel luogo dove San Francesco convertì tre ladroni. Accompagnati dai frati cappuccini che oggi lo custodiscono, sarà approfondito il Vangelo della terza Domenica di Pasqua.

Domani, dalle 10.30, focus sulla scuola oggi. La conduttrice Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con il pedagogista Domenico Simeone dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con don Francesco Marcoccio, salesiano, e con Daniela Lo Verde, preside dell’Istituto Falcone, premiata dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno civile a sostegno del quartiere Zen di Palermo. Nel corso della puntata sarà ripercorsa la storia di san Giuseppe Calasanzio, Armida Barelli, san Giuseppe da Copertino, don Milani. Saranno proposte anche le parole di Papa Francesco sulla necessità di un nuovo patto educativo. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.