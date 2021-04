Famiglia: Ist. Beato Toniolo, il 19 aprile incontro online con Gigi De Paolo e Francesco Gallo tra crisi demografica, assegno unico e crisi educativa

“Famiglia: a che punto siamo? Dialoghi su crisi demografica, assegno unico, alleanza educativa”: è questo il tema generale dell’incontro pubblico online in programma lunedì 19 aprile alle ore 21, promosso dall’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” (Treviso) in collaborazione con il settimanale diocesano L’Azione. Due i relatori principali: Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, giornalista e scrittore, formatore di percorsi di leadership etica; e Francesco Gallo, coordinatore generale del consultorio presso il Centro della famiglia di Treviso, presidente provinciale del Forum di Treviso.

“L’iniziativa – spiega un comunicato – si qualifica come un momento importante di approfondimento in merito al Premio Giuseppe Toniolo 2021, sesta edizione, che prevede come scadenza di candidature e consegna di elaborati il prossimo 30 giugno e come data per la cerimonia finale il prossimo 7 ottobre a Pieve di Soligo, come sempre nel giorno anniversario della morte del grande sociologo ed economista cattolico, proclamato beato dalla Chiesa nel 2012”. De Palo e Gallo affronteranno i principali nodi che riguardano la famiglia: crisi demografica, prospettive di nuovo welfare introdotte dalla recente approvazione in Parlamento del provvedimento sull’assegno unico; necessità di una grande alleanza educativa che sostenga tutti i protagonisti di questo primario e fondamentale corpo intermedio del vivere sociale.

Link per il libero accesso al collegamento: https://meet.google.com/grs-boak-bak.

Si può accedere anche entrando direttamente sul sito www.beatotoniolo.it, cliccando il link in evidenza per l’incontro del 19 aprile.