Giornata Università cattolica: Vativision, domani un documentario sulla vita di Contardo Ferrini

In occasione della Giornata per l’Università Cattolica, che si celebra domani e che quest’anno celebra il centenario dell’ateneo, la piattaforma di video on-demand VatiVision propone il documentario “Con il vento nel petto – Vita di Contardo Ferrini”, un film di Alberto Di Giglio sulla parabola umana, professionale e spirituale del giurista al cui pensiero si ispirò il fondatore dell’Università Cattolica, padre Agostino Gemelli. Contardo Ferrini nasce a Milano nel 1859. Ragazzo prodigio, a 17 anni consegue la licenza liceale, a 21 si laurea in Giurisprudenza e a 24 insegna Diritto romano all’università di Pavia. Studioso, giurista e ricercatore stimato, coltiva anche una forte spiritualità, che gli permette di distinguersi nell’ambiente universitario fortemente anticlericale dell’epoca. Terziario francescano, impegnato nell’organizzazione cattolica San Vincenzo e in altre attività caritative, Ferrini per quattro anni è consigliere comunale di Milano dove si batte per conservare l’insegnamento religioso nelle scuole primarie. Tra i primi a sostenere il progetto di un’università cattolica in Italia, muore di tifo a 43 anni nel 1902. Nel 1947 Papa Pio XII lo proclama beato, indicando in lui il modello dell’uomo cattolico dei nostri giorni. I suoi resti riposano nella cripta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie alle voci narranti dell’attore Massimo Dapporto, del giornalista Rosario Tronnolone, conduttore e autore dei programmi culturali di Radio Vaticana, e dello speaker e voce storica della Rai Piero Bernacchi, il documentario ripercorre le tappe salienti della vita di Ferrini.