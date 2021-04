Società: Aggiornamenti Sociali e Caritas Ambrosiana, al via la proposta formativa “Oltre la dittatura dell’emergenza: neoassistenzialismo e generatività”

“Oltre la dittatura dell’emergenza: neoassistenzialismo e generatività”. In collaborazione con Caritas Ambrosiana, Aggiornamenti Sociali propone tre webinar di approfondimento sui temi dei modelli di welfare, dell’empowerment dei soggetti più deboli e di un nuovo protagonismo dei più poveri. Il 21 aprile, il 28 aprile e il 5 maggio, alle 18.30, si terranno i tre incontri formativi, moderati da Paolo Foglizzo, redattore di Aggiornamenti Sociali. La partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione, e sarà possibile seguire i tre eventi in diretta streaming sul canale YouTube di Caritas Ambrosiana.

“Dopo un anno di pandemia, sebbene affaticati dalle limitazioni imposte e dalle difficoltà vissute, e ancora preoccupati per le prospettive future, siamo tuttavia più consapevoli degli spazi di azione e di reazione di cui le nostre comunità sono capaci. Per questo è importante ora stimolare la riflessione in vista di un rilancio dell’impegno collettivo e offrire spunti per tracciare un piano di ‘ripresa e resilienza’. In questa ricerca della strada migliore per la ripresa fanno da guida le parole di Papa Francesco nella Fratelli tutti e il Suo forte richiamo a lavorare per rimuovere le cause delle disuguaglianze e delle povertà”, si legge in una nota.

Con questi tre webinar si rinnova il percorso di approfondimento e formazione nato un anno fa dalla collaborazione fra Aggiornamenti Sociali e Caritas Ambrosiana “per promuovere occasioni di riflessione e dialogo nella cornice tematica della cura e della fraternità”.

Novità e punto di forza di questo nuovo ciclo risiedono nel metodo utilizzato, che adotta un format più decisamente formativo e affianca all’offerta di contenuti di valore la predisposizione di strumenti che aiutino le persone e le comunità coinvolte a proseguire oltre la fruizione degli incontri, attivando percorsi personali e comunitari. A compimento del programma di formazione è previsto infatti un quarto incontro autogestito, da tenersi a livello locale e di singola organizzazione, per condividere i desideri e le intuizioni che il percorso avrà suscitato e cercare insieme come riprogrammare la propria attività a partire da questi stimoli.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi attraverso la pagina: https://noisiamo.caritasambrosiana.it/oltre-dittatura-emergenza/.