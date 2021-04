Festival della Comunicazione: lunedì la presentazione con i vescovi Cornacchia e Pompili

I vescovi Domenico Cornacchia, della diocesi di Molfetta, e Domenico Pompili, della diocesi di Rieti, con suor Cristina Beffa delle Figlie di San Paolo, lunedì prossimo 19 aprile alle ore 19 presenteranno il Festival della Comunicazione, promosso ogni anno dalle Paoline e dai Paolini nell’ambito della Settimana della Comunicazione. L’incontro, come tutti gli eventi della manifestazione, sarà online. Ospite illustre di questo primo appuntamento – informano i promotori – sarà Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Modererà la serata Sabrina Vecchi, dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Rieti.

Il programma del Festival è centrato sul messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del prossimo 16 maggio, sul tema “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono”. Ad animare le giornate dal 1° al 16 maggio saranno giornalisti ed esperti di comunicazione, ma anche biblisti e figure del mondo religioso. Previste inoltre iniziative legate alla spiritualità e al mondo della scrittura. La conferenza stampa sarà trasmessa sul relativo canale. Tutte le iniziative saranno inoltre visibili sui seguenti canali Facebook e YouTube: fb.me/festivaldellacomunicazione; youtube.com/user/comsocmolfetta;

youtube.com/user/FrontieraTV e dalle altre piattaforme social delle Paoline e dei Paolini e delle diocesi di Molfetta e Rieti.