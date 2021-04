Giovani: dal 19 al 25 aprile la prima “Settimana civica”. Centinaia di attività in oltre 100 scuole

Dal 19 al 25 aprile si svolgerà la prima “Settimana civica”, una iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell’educazione civica voluta dal Parlamento nel 2019 per “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la loro partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità”. La Settimana è organizzata in occasione della Festa della Liberazione e di altre due ricorrenze: il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica. “Mai come oggi – ricordano i promotori dell’iniziativa -, mentre fronteggiamo le tante crisi aggravate dalla pandemia Covid-19, abbiamo bisogno di ricordare a tutti che non siamo solo abitanti di un Paese che vivono come individui isolati, ma cittadini parte di un popolo e di una comunità che riconosce i nostri diritti fondamentali e richiede un forte senso di responsabilità personale e collettiva”. Lo slogan della Settimana civica “Noi come cittadini. Noi come popolo” è il cuore del discorso che Papa Francesco, allora cardinale, fece nel 2010 a Buenos Aires in occasione della Giornata di pastorale sociale. La Settimana civica è dedicata alla memoria di Luca Attanasio, riconosciuto da tutti come “cittadino esemplare”, perché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti. La Settimana civica è co-promossa dalla Rete nazionale delle Scuole per la pace, dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, il liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di alta formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà” della Lumsa di Roma, il Centro diritti umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace. In collaborazione con la Rete delle Università per la pace promossa dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane. Durante la Settimana si svolgeranno centinaia di attività organizzate da oltre 100 scuole di tutte le regioni italiane, dall’infanzia alla scuola secondaria di II grado, dall’università e da oltre 100 enti locali. Saranno valorizzate le prime esperienze di educazione civica realizzate nell’anno scolastico in corso. Info: http://www.lamiascuolaperlapace.it/lasettimanacivica/.