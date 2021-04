Società: Giovani Ucid Lazio, video conferenze su Intelligenza artificiale, ecologia integrale e giustizia

Continuano gli incontri in video conferenza del ciclo “Osservare, giudicare e intervenire – Pandemia & nuovi scenari” promosso dal Movimento Giovani dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) del Lazio, associazione che riunisce manager e leader dell’impresa e delle professioni i quali ispirano la propria azione ai principi del Magistero della Chiesa. Il ciclo, voluto dal presidente Benedetto Delle Site, è promosso in collaborazione con l’Istituto Acton per lo studio della religione e della libertà.

Al centro dei prossimi appuntamenti vi sono le nuove tecnologie, l’ambiente e la crisi della giustizia. Il 20 aprile l’incontro “Persona umana e Intelligenza artificiale: un’etica per lo sviluppo tecnologico” vedrà ospite padre Philip Larrey, decano della Facoltà di Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense e studioso di IA e nuove tecnologie, temi che lo hanno portato a partecipare alle ultime edizioni del World Economic Forum a Davos. Il 26 maggio è previsto l’incontro “Ecologia integrale: fede e scienza contro le ideologie” che vedrà relatore Franco Prodi, fisico, accademico e meteorologo italiano, studioso di fisica dell’atmosfera, meteorologia e climatologia, membro dell’Accademia nazionale delle scienze.

I primi di giugno si terrà invece l’ultimo incontro con Domenico Airoma, magistrato, procuratore della Repubblica nonché vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, su “Giustizia e crisi. Riflessioni alla luce del diritto naturale” per uno sguardo sulla crisi della giustizia e le strade possibili di riforma.

“L’Intelligenza artificiale e lo sviluppo tecnologico – sottolinea Benedetto Delle Site, presidente dell’Ucid Giovani Lazio – aumentano l’automazione industriale e minacciano i futuri livelli occupazionali. L’ecologia e l’emergenza ambientale animano la protesta delle nuove generazioni e andranno ad impattare sempre più sulla vita delle imprese. La crisi del sistema della giustizia e del positivismo giuridico sembrano richiamare a gran voce il ritorno ai principi della legge morale naturale. I Giovani dell’Unione cristiana imprenditori sono chiamati ad una rinnovata azione di leadership positiva in un contesto investito da profondi cambiamenti”.

Per adesioni e richieste di informazioni: comunicazioni.lazio@ucid.it.