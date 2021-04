Rosario Livatino: diocesi di Agrigento, domani sul canale YouTube il primo di 3 docu-video realizzati e prodotti da Tv2000

In preparazione alla beatificazione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino, che si terrà domenica 9 maggio, nella cattedrale San Gerlando di Agrigento, l’arcidiocesi di Agrigento propone, tra le iniziative, tre docu-video sulla figura del magistrato martire, realizzati e prodotti da Tv2000, in collaborazione con il Centro per la cultura e la comunicazione dell’arcidiocesi di Agrigento.

“I tre docu-video, con l’apporto di testimonianze delle persone che hanno conosciuto il giudice Livatino, ricostruiscono progressivamente, il profilo del prossimo beato”, spiega una nota dell’arcidiocesi di Agrigento.

Ciascun video farà riferimento a una delle dimensioni peculiari della personalità di Rosario Livatino: “Rosario Livatino… l’Uomo” (domenica 18 aprile); “Rosario Livatino… il Credente” (domenica 25 aprile); “Rosario Livatino… il Magistrato” (domenica 2 maggio).

A Tv2000, nella persona del direttore Vincenzo Morgante, va “il ringraziamento” dell’arcidiocesi di Agrigento “per avere sposato l’iniziativa investendo le migliori risorse per la realizzazione dei tre documentari”.

Il primo docu-video, “Rosario Livatino, l’Uomo”, sarà pubblicato domenica 18 aprile, alle ore 10, sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Agrigento.