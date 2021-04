Diocesi: mons. Maniago (Castellaneta), “gioia e riconoscenza” per nomina di don Mignozzi a consultore Congregazione Cause Santi

“Esprimo la gioia mia personale e della comunità diocesana per questa chiamata al servizio per la Chiesa che il Santo Padre – a cui va la nostra riconoscenza – ha rivolto ad un presbitero di questa diocesi”. Così mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta, ha commentato la nomina di don Vito Mignozzi, presbitero della diocesi di Castellaneta e preside della Facoltà teologica pugliese, a consultore della Congregazione delle Cause dei Santi, resa nota oggi dalla Sala Stampa vaticana. Don Mignozzi ha conseguito la licenza (2001) e il dottorato (2005) in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È professore ordinario della Facoltà Teologica Pugliese nella quale insegna Ecclesiologia e Teologia dei Sacramenti presso la sede di Molfetta. Offre annualmente corsi al ciclo di licenza in Antropologia teologica nella medesima Facoltà su temi riguardanti il rapporto tra questioni antropologiche ed ecclesiologiche. Dal 2005 al 2012 ha insegnato Teologia fondamentale e Antropologia teologica presso l’Issr “Mons. Anselmo Pecci” di Matera. Dal gennaio 2016 è direttore dell’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” di Molfetta. Dal 2009 è direttore dell’Ufficio catechistico diocesano ed è vicepresidente dell’Associazione teologica italiana. Dal settembre 2019 è preside della Facoltà Teologica Pugliese. Le pubblicazioni più recenti sono il Commentario al decreto conciliare Apostolicam actuositatem per le Edizioni Dehoniane di Bologna nel 2018 e il manuale di Ecclesiologia, pubblicato con la stessa casa editrice, nel 2019.