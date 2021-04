Il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto ieri al tampone. A darne notizia è stato nella serata di ieri il vicario generale della diocesi, don Giuseppe Dalmasso, spiegando che ora il vescovo dovrà rimanere in isolamento per i classici 21 giorni. “Lo accompagniamo con l’amicizia e la preghiera, pregheremo per lei”, ha affermato don Dalmasso.