Diocesi: Savona-Noli, riprogrammate le assemblee elettive nelle vicarie per il Sinodo

Viste le incertezze legate alla situazione sanitaria e alle relative norme anti contagio, sono state nuovamente riprogrammate e rimodulate le assemblee elettive per il Sinodo previste originariamente in questo mese nelle quattro vicarie della diocesi. Unico appuntamento confermato è quello relativo alla zona di Savona che resta fissato per sabato 24, alle 15.30, in cattedrale. L’assemblea della vicaria di Vado è stata invece rinviata a domenica 16 maggio, alle 15, nella chiesa di san Giovanni Battista. Per le altre due vicarie, che hanno un territorio più vasto e distribuito su molti Comuni, si è scelto invece di celebrare le assemblee, in simultanea, nelle parrocchie principali in modo da favorire la partecipazione delle persone evitando inutili spostamenti. Date e luoghi per le zone di Ponente e Levante saranno ufficializzate nei prossimi giorni. Sul sito www.chiesasavona.it è sempre consultabile l’elenco dei nomi dei candidati laici all’assemblea sinodale eleggibili nelle quattro diverse Vicarie, con l’età e la parrocchia di provenienza, dove figurano inoltre i membri di diritto, sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi eletti nonché i membri laici nominati del Consiglio pastorale diocesano. “Desidero innanzitutto che i prescelti siano laici appassionati, capaci di amare e sognare la nostra Chiesa, ma anche ben piantati nel mondo, perché ‘è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio’”, ha scritto il vescovo Calogero Marino nella lettera di indizione delle assemblee.