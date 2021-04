Formazione: Ofs Sicilia, oggi pomeriggio un incontro sulla Laudato si’

“Laudato si’: per la cura della casa comune e di quanti la abitano”. È il tema dell’incontro promosso oggi pomeriggio, alle 16,30, dalla Scuola di formazione sociopolitica dell’Ordine Francescano secolare di Sicilia.

“Una Scuola nata dal desiderio dell’Ofs di dare risposta ai moniti della Chiesa in questo tempo e di ritornare alla straordinaria semplicità delle nostre origini: una fraternità vissuta nel secolo per il secolo in cui si possa essere capaci di sviluppare una lettura culturale e sociopolitica delle problematiche del territorio, individuandone cause ed elaborando progetti lungimiranti che possano essere segno di speranza e di fiducia”, si legge in una nota.

L’incontro di oggi è dedicato alla Laudato si’, a sei anni dalla sua pubblicazione. Dopo i saluti del ministro regionale Fabrizio Lombardo, interverranno il card. Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna; Ermete Realacci, presidente di Symbola; padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi; Cecilia Dall’Oglio, direttrice dei Programmi europei del Movimento cattolico mondiale per il clima; Paolo Ciani.

L’incontro potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Ordine Francescano secolare di Sicilia.