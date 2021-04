Spagna: Madrid, si celebra la Giornata diocesana contro la disoccupazione

Stasera, alle 19, nell’arcidiocesi di Madrid, in Spagna, alla vigilia della Giornata diocesana contro la disoccupazione, si celebrerà virtualmente la XII veglia di preghiera per coloro che soffrono per la crisi, che si potrà seguire sul canale YouTube dell’arcidiocesi. Con il motto “Accompagniamo con speranza?”, l’incontro vedrà la partecipazione del vescovo ausiliare, mons. José Cobo; offriranno poi testimonianze persone in difficoltà nella ricerca del lavoro e una lettura credente di queste da parte di Laura Moreno, delegata per i Giovani. Concluderà il card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid.

Domani, domenica 18 aprile, la Caritas diocesana, le Confraternite del lavoro e della Giustizia e pace organizzano la campagna contro la disoccupazione 2021 con lo slogan “L’occupazione è affare di tutti” per riflettere e far guardare le persone che stanno attraversando un periodo molto brutto in questa pandemia: coloro che soffrono di disoccupazione. La stessa Caritas ha rivelato che sei persone su dieci che sono state prese in carico in tutto il 2020 non avevano un lavoro e che in questo 2021 gli aiuti sono raddoppiati.

Il card. Osoro dedica alla Giornata diocesana contro la disoccupazione la sua carta settimanale. “Come Chiesa – osserva il porporato – sta a noi ricordare la dignità dell’essere umano e l’importanza di un lavoro dignitoso, chiave per lo sviluppo di ogni persona e della sua famiglia”. Il cardinale conclude con sette proposte, nelle quali ricorda, tra l’altro, che il vero umanesimo “vale più del progresso tecnico” e che il lavoro “offre la possibilità di partecipare all’opera di Cristo”. Incoraggia anche le persone ad approfondire “la proposta del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa” e a chiedere allo Spirito Santo “di purificare e rafforzare il cuore e i propositi di generosità”.