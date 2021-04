Coronavirus Covid-19: ieri somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino. In arrivo un nuovo lotto da Moderna

Ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino, secondo il Commissariato all’emergenza. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. Il totale delle somministrazioni di vaccini arriva, secondo il report del Commissariato all’emergenza, aggiornato al pomeriggio di oggi, quota 14.785.115, mentre sono 4.374.184 le persone vaccinate con la prima e la seconda dose.

Intanto, sono oltre 400.000 le dosi di vaccino Moderna in arrivo come da programma nella serata di oggi all’hub nazionale della Difesa all’aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino a Roma. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani, ha reso noto il Commissariato all’emergenza.