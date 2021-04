Diocesi: Carpi, il 20 aprile presentazione del “Rapporto povertà 2020”. Interviene il vescovo Castellucci

Si terrà martedì 20 aprile, alle 21, in diretta streaming la presentazione pubblica del Rapporto dei progetti e delle attività per l’anno 2020 di Caritas diocesana di Carpi, Porta aperta Carpi, Recuperandia e Porta aperta Mirandola. “Si tratta di un evento che, da sempre, si propone quale osservatorio su di uno spaccato di società – il più fragile – del nostro territorio”, spiega un comunicato. Il dossier riferito all’anno appena trascorso “acquista una particolare rilevanza poiché registra, per la prima volta, numeri e situazioni correlati alle conseguenze dell’avvento della pandemia da covid-19”. Alla presentazione interverranno il vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci; il sociologo Giovanni Carrosio dell’Università di Trieste; il segretario della Cisl Emilia Centrale, Andrea Sirianni. La diretta dell’evento sarà sulla pagina Facebook Caritas Carpi e sul sito internet diocesicarpi.it.

“Complessivamente – pur nelle differenze tra Carpi e Mirandola, che saranno illustrate alla presentazione del 20 aprile – nel corso dell’anno 2020 la distribuzione di generi di prima necessità è stata garantita, nonostante momentanee chiusure, norme di sicurezza imposte e riduzione del numero dei volontari attivi”. Tuttavia, si legge in una anticipazione del dossier, “il servizio di ascolto, inteso come momento di incontro e vicinanza fisica alle persone in difficoltà, ha inevitabilmente risentito delle restrizioni”. Queste ultime “non hanno comunque impedito alla rete solidale presente sul territorio di intervenire, anzi sono state, per così dire, di stimolo ad una rinnovata progettualità, che ha permesso non solo di sostenere varie iniziative benefiche, ma anche di creare e rafforzare rapporti e collaborazioni fra gli enti locali”.