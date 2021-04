Diocesi: Genova, venerdì 23 un webinar sui temi della prossima Settimana sociale dei cattolici italiani con mons. Tasca e Franco Miano

Venerdì 23 aprile, alle ore 20.45, il Tavolo giustizia e solidarietà e l’Ufficio per la vita sociale e il lavoro della diocesi di Genova propongono uno webinar sui temi della prossima Settimana sociale dei cattolici italiani. All’incontro on line, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube de Il Cittadino, parteciperanno mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, e Franco Miano, membro del comitato organizzatore della Settimana. “Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #Tuttoèconnesso” è il titolo scelto per questa 49ª Settimana Sociale che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre: la scelta di questa città è motivata dalla sua realtà ove si combinano i ben noti problemi ambientali e lavorativi, tra salute, lavoro e sviluppo.