Primo Maggio: Acli Caserta, un concorso fotografico per raccontare il proprio lavoro

Le Acli di Caserta promuovono un concorso fotografico in occasione del primo maggio per far raccontare alle persone attraverso immagini fotografiche il proprio lavoro. “La festa del primo maggio non è un evento estraneo e lontano, ma è la festa di tutti coloro che sono impegnati, in modo diverso, nel condurre i propri incarichi. È la festa di tutti i lavoratori, senza distinzioni: di quanti hanno dovuto lavorare con sacrifici, di quanti hanno iniziato a lavorare da casa e di coloro che ancora non possono riprendere l’attività”, spiega una nota delle Acli.

Ogni partecipante con il proprio scatto potrà contribuire a costruire un’esposizione del mondo del lavoro con una prospettiva concreta e tangibile. Pertanto ciascuno è invitato a rappresentare la propria occupazione in tutte le sue molteplici forme: i mestieri antichi e nuovi, le opere digitali, l’artigianato, il commercio, la collaborazione domestica, le funzioni sanitarie, le attività professionali, l’insegnamento, l’agricoltura, il Terzo settore e le altre innumerevoli realtà.

“Ogni fotografia inviata dovrà essere una testimonianza vivida del proprio lavoro, della propria attività e del relativo contesto, in armonia con quanto ricordato da Papa Francesco lo scorso primo maggio: ‘Il lavoro è la vocazione dell’uomo’”. Non è necessario essere professionisti per partecipare, è possibile inviare ogni tipo di scatto, anche realizzato con lo smartphone.

Per partecipare al concorso c’è tempo fino alle 24 del 26 aprile, termine entro il quale bisognerà inviare la propria fotografia alle Acli di Caserta, caricandola sulla piattaforma https://contestterraelavoro.aclicaserta.net/il-mio-lavoro-2021/.

Oltre ai vincitori, tutte le foto saranno pubblicate in una mostra virtuale sul sito contestterraelavoro.aclicaserta.net.