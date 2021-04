Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata al “cammino”

Classe 1978, conduttore televisivo di successo, ex modello. Massimiliano Ossini, volto di Linea Bianca, sceglie di raccontarsi a Sulla via di Damasco, in onda domani, domenica 18 aprile, alle 8.40, su Rai Due. Sarà un dialogo intenso e profondo con la conduttrice Eva Crosetta sul suo modo di guardare il mondo, la vita e gli altri dalla prospettiva della montagna. Ha adottato “il kalipè” (passo lento e corto), il saluto tibetano, per parlare di sé in due libri che esaltano la dimensione del cammino come metafora della vita. E ripercorrendo alcune tappe dei suoi itinerari, tra incontri, a cominciare da quello con Papa Francesco, eremi e sentieri naturali, il conduttore Rai parlerà di montagna con i suoi molteplici insegnamenti e le sue potenzialità per essere felici e arricchirsi dell’essenziale. “Tornando dalla montagna – dice -, mi accorgo che in città ci sentiamo padroni di ogni cosa, non guardiamo più gli altri”. “Dai lupi – aggiunge – dovremmo imparare la vita in branco, il gran rispetto del territorio e dell’ambiente”.

In chiusura del programma di Vito Sidoti, la voce di Dora e Giovanni, protagonisti di una fiaba che ha per protagonisti il dolore e la bellezza e che hanno trasformato il borgo di Valogno (Ce) da “Terra dei fuochi” a luogo degli arcobaleni.