Formazione: Issr “Giovanni Paolo I” e “Mons. A. Onisto”, dal 23 aprile al 28 maggio un corso interdisciplinare su “Bioetica e Covid-19”

Gli Istituti superiori di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” (Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto) e “Mons. A. Onisto” (Vicenza) propongono il corso interdisciplinare speciale su “Bioetica e Covid-19”, che si svolgerà dal 23 aprile al 28 maggio.

“Il corso intende soffermarsi sulle principali questioni bioetiche manifestate dalla pandemia – priorità di accesso alle cure, equa distribuzione dei vaccini, bioetica quotidiana e preventiva… – ma soprattutto vuole offrire, in tutti i passaggi del percorso, una lettura biblica, antropologica e sapienziale rispetto al tempo che stiamo vivendo e che ancora vivremo. Non mancherà l’apertura di bioetica globale, evidenziata in modo irreversibile dalle tendenze geografiche ma anche metodologiche e normative della pandemia”, spiega una nota.

Le lezioni, per un totale di 24 ore, in orario preserale e serale (18.30-21.40), sono aperte agli studenti dei due Issr ma anche a esterni (docenti, personale sanitario e altri interessati alle tematiche trattate). La didattica si svolgerà in modalità “duale”: in presenza presso la sede Issr di Treviso, con posti limitati e su prenotazione, e a distanza, tramite la piattaforma Cisco Webex.

Il percorso dedicato a “Bioetica e Covid-19” rappresenta anche una tappa nella collaborazione tra i diversi Issr e con il territorio, “per far risuonare nel tessuto della società e delle Chiese del Triveneto alcuni interrogativi fondamentali, tracciando anche sentieri di risposta e di speranza”.

Tra i relatori, oltre a docenti di tre Issr della Facoltà Teologica del Triveneto (Treviso, Vicenza, Verona) – Lorenzo Biagi, Sabina Girotto, Grazia Papola e Renzo Pegoraro –, l’introduzione e la conclusione saranno a cura del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, ed è èrevista la partecipazione di Paolo Benanti (Pontificia Università Gregoriana), sul tema dell’etica delle nuove tecnologie. Info: https://www.issrgp1.it/ oppure https://issrvicenza.it/.