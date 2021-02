Regno Unito: Governo, roadmap per uscire dal lockdown. Quattro tappe, si comincia da scuole e case di riposo

Tutte dedicate alla “roadmap”, il piano del premier Boris Johnson per rimuovere quello che potrebbe essere l’ultimo lockdown per il Regno Unito, le prime pagine dei quotidiani britannici e le aperture dei siti questa mattina. Alcuni giornali, come i vendutissimi tabloid “Sun” e “Daily Mail”, scelgono toni trionfalistici parlando di una “Marcia verso la libertà”. Altri, come il quotidiano “Daily Telegraph”, vicino al partito conservatore, entrano nei dettagli del programma che il premier discute oggi col suo gabinetto prima di presentarlo al parlamento nel pomeriggio. I cittadini lo ascolteranno in serata durante una conferenza stampa che verrà trasmessa dalla Bbc. Il sito dell’emittente pubblica britannica entra nei dettagli della strategia che segnala un “nuovo approccio, guidato dalla cautela, con quattro fasi di riapertura” che corrispondono, più o meno, ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Si comincia con le scuole, che riprendono il prossimo 8 marzo, insieme alle visite nelle Rsa di una sola persona, che potrà stringere le mani di un parente anziano se indossa le protezioni e ha superato un test Covid. Prima di procedere verso nuove aperture il governo dovrà assicurarsi che il programma di vaccinazione continui ad essere efficace e non sia stato messo a rischio dalle varianti. Nel Regno Unito sono stati vaccinate, fino ad oggi, 17,5 milioni di persone. I nuovi contagi, nelle ultime ventiquattr’ore, sono stati 9.834 e i morti 215.