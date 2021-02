Coronavirus Covid-19: Bari-Bitonto, positivo l’arcivescovo Satriano

“Si comunica che in data odierna, a seguito di un controllo antigenico, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, è risultato positivo” al Covid-19. È quanto comunica una nota ufficiale dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto. L’arcivescovo è in attesa dei “risultati del tampone molecolare”, precisa la nota che chiarisce: “L’arcivescovo è in isolamento e presenta sintomi molto lievi. Gli impegni dell’arcivescovo in programma sono rimandati ad altra data”. Mons. Satriano ha fatto ingresso in diocesi solo un mese fa, il 25 gennaio. Fin da subito ha voluto conoscere tutte le realtà del territorio, facendo visita ad associazioni, enti religiosi e laici ed istituzioni locali e mostrandosi immediatamente molto attivo nella sua opera pastorale a servizio della comunità.