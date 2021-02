Attacco in R. D. Congo: Draghi, “profondo cordoglio per la tragica morte dell’ambasciatore e del carabiniere”. “Massima attenzione agli sviluppi”

“Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo e del Carabiniere Vittorio Iacovacci che lo accompagnava a bordo di un convoglio a Goma”. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota. “Il presidente del Consiglio e il Governo si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell’Arma dei Carabinieri. La Presidenza del Consiglio segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con il ministero degli Affari esteri”.