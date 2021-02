Attacco in R. D. Congo: comandante generale Arma dei Carabinieri, “prezzo altissimo per servizio fatto di impegno e di sacrificio”

La perdita del carabiniere Vittorio Iacovacci “ci colpisce profondamente”, “siamo vicini al dolore dei suoi familiari ed analoghi sentimenti vanno alla famiglia dell’ambasciatore e dell’autista che hanno perso la vita nella stessa circostanza. Un gesto vile che ci lascia sgomenti. I carabinieri ancora una volta pagano un prezzo altissimo per il loro servizio fatto di impegno e di sacrificio a difesa dei cittadini e delle istituzioni, in Italia e all’estero”. Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, nel messaggio di cordoglio dopo l’attacco avvenuto in Congo.