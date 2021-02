Attacco in R. D. Congo: Rocca (Cri), “sgomento e dolore per le 3 vittime”

“Voglio esprimere, a nome di tutta la Croce rossa italiana, lo sgomento e il dolore per l’uccisione, oggi a Goma, di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, di un militare dell’Arma dei Carabinieri e di un autista del Wfp”. Lo dichiara, in una nota, Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana (Cri).

“L’ambasciatore e il militare viaggiavano a bordo proprio di un convoglio del Wfp. Noi operatori umanitari sappiamo bene i rischi che corriamo quando lavoriamo in aree difficili. Mi lascia tuttavia attonito questo barbaro attacco. Ci stringiamo attorno alle famiglie, agli amici e ai colleghi delle vittime”, aggiunge Rocca.