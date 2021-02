Attacco in R. D. Congo: sconcerto e dolore dalle istituzioni Ue per morte di ambasciatore Attanasio e un carabiniere. Michel, “assicurare la pace”

“Condoglianze alla famiglia dell’ambasciatore e alla sua scorta”, uccisi in Congo vengono espresse dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Sicurezza e pace devono essere assicurato ovunque”, aggiunge Michel, e “l’Ue resterà accanto alla Repubblica democratica del Congo e al suo popolo”. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dichiara: “È con profondo dolore che veniamo a conoscenza della morte dell’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e di un milite dei Carabinieri, uccisi in un attacco armato contro un convoglio dell’Onu. I miei pensieri e quelli del Parlamento europeo sono con le famiglie di tutte le vittime”.