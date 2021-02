Emergenza Sorrisi è “vicina” alla famiglia dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere che lo scortava, uccisi oggi in R. D. Congo. “La nostra ong è da tempo impegnata in missioni umanitarie in Congo come in altri Paesi africani; in ognuno di questi Paesi abbiamo sempre potuto contare sull’aiuto delle nostre missioni diplomatiche. I nostri ambasciatori in quel Paese da sempre rappresentano al ‘meglio’ il ‘bene’ del nostro Paese” – ricorda Fabio Abenavoli, Presidente di Emergenza Sorrisi.