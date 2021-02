Diocesi: Lecce, mons. Seccia benedice il nuovo gruppo scout del Masci

È iniziato nei scorsi giorni con mons. Michele Seccia che ha benedetto i fazzolettoni nella parrocchia Santa Maria dell’Idria, a Lecce, il cammino del nuovo gruppo scout “Lecce 2” del Masci, Movimento adulti scout cattolici Italiani. Proprio l’arcivescovo della diocesi salentina ha incontrato il gruppo e il loro responsabile Enzo Smiles che, nel suo saluto, ha evidenziato lo spirito e gli obiettivi della comunità di adulti che intendono impegnarsi al servizio della comunità civile ed ecclesiale. Mons. Seccia ha incoraggiato e benedetto la nuova realtà, sottolineando la peculiarità del carisma e dell’esperienza scout non soltanto per i giovani ma anche per gli adulti. Al termine dell’incontro, al quale erano presenti gli assistenti ecclesiastici don Damiano Madaro e padre Carmine Madalese, all’arcivescovo è stato donato il fazzolettone del Masci.