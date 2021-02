Diocesi: Acerra, da stasera sui social le catechesi quaresimali del vescovo Di Donna. Al centro la Laudato si’

La Quaresima è un tempo forte di preghiera e ascolto della Parola, un periodo di “esercizi spirituali” per tutto il popolo di Dio. Il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, esorta la diocesi a valorizzarlo “ancora di più” in questo momento storico della pandemia, con “un’attenzione particolare” all’anno speciale che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Laudato si’, dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021. Per questo, scrive il presule in una lettera, “nelle catechesi esporrò anche le linee di educazione per la custodia del Creato dettate da questa enciclica profetica”.

Mons. Di Donna terrà la prima catechesi di “Introduzione al Tempo di Quaresima” stasera, 22 febbraio, alle 19.30; dal 1° marzo e per tutti i successivi lunedì fino al 22 marzo, sempre alle 19.30, il tema sarà proprio la Laudato si’ di Papa Francesco; la riflessione sul Triduo pasquale lunedì 29 marzo chiuderà il ciclo.

Le catechesi quaresimali del vescovo andranno in onda sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della “Diocesi di Acerra”, e anche sulla Pagina Facebook della testata “Giornale Tablo”.