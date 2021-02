Cittadinanza attiva: Latina, Acli e Claai Assimprese promuovono un incontro online con Stefano Zamagni

“Costruiamo città attive” è il titolo di una conferenza sul web in programma domani, 23 febbraio, dalle 21, organizzata da Claai Assimprese (Associazione artigiani e Pmi) Lazio Sud e Acli provinciali di Latina. Dopo l’introduzione del vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, interviene l’economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. “Vogliamo lanciare sul territorio un confronto sull’esigenza di una politica che ponga al centro la persona e i suoi bisogni – afferma il direttore di Claai Assimprese, Ivan Simeone –. In un tempo di difficoltà economica e sociale, la politica deve dare risposte concrete ma anche i vari stakeholder sociali hanno la responsabilità di essere parte attiva in una ripartenza che punti su meritocrazia, etica e solidarietà condivisa”. Aggiunge Nicola Tavoletta, direttore delle Acli di Latina: “Le nostre organizzazioni hanno il compito di formare, assistere e rappresentare i lavoratori, ma anche la più ampia funzione di tracciare delle prospettive per la comunità. Il contributo di un economista di fama mondiale come Zamagni ci sarà di grande aiuto per riflettere insieme ed elaborare strategie condivise sul futuro dopo la pandemia e sul ruolo delle nostre città nel Mediterraneo e in Europa”. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della testata on line “Lazio sociale”, che partecipa all’organizzazione insieme anche al “Forum 015”, che unisce organizzazioni economiche ispirate dalla Dottrina sociale della Chiesa.