Attacco in R. D. Congo: Guerini (min. Difesa), “vile e barbaro agguato”. Il cordoglio di Lamorgese (min. Interno)

“Oggi nell’attacco al convoglio Onu nella Repubblica democratica del Congo hanno perso la vita due servitori dello Stato. Un vile e barbaro agguato che l’Italia, fermamente impegnata con la comunità internazionale, condanna con forza”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, esprimendo “profondo dolore” per l’attacco nel quale oggi hanno perso la vita l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. “Alle famiglie dei nostri connazionali e di tutto il personale delle Nazioni Unite coinvolto – ha proseguito il ministro – va la nostra incondizionata riconoscenza e affetto. Siamo vicini e condividiamo il dolore delle famiglie per la perdita dei loro cari”.

Anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è detta “vicina alle famiglie delle vittime, al Corpo diplomatico e all’Arma dei carabinieri”. La titolare del Viminale, si legge in una nota, ha espresso al ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il suo cordoglio per l’uccisione dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e di un autista in servizio presso la rappresentanza diplomatica di Kinshasa.