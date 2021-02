Diocesi: Lecce, catechesi a distanza fino al 7 marzo per rispettare l’Ordinanza sulla scuola

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia che dispone la chiusura delle scuole in presenza fino al 7 marzo, l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, assieme al vicario generale ed il vicario per la pastorale, ha deciso che per limitare il propagarsi della pandemia di coronavirus Covid-19, anche la catechesi in tutte le comunità parrocchiali dell’arcidiocesi di Lecce si svolgerà a distanza per lo stesso periodo. Il direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, don Stefano Spedicato, ha inviato una lettera a catechisti, genitori e ragazzi per dare indicazioni sul modo in cui si svolgeranno gli incontri.