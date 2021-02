Attacco in R. D. Congo: Cei, “la violenza non è la cura”

“Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, uccisi in un attacco che ha colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma”. Lo scrive la Cei in un post: “Nel deprecare quanto avvenuto, ricordiamo le parole di Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale della pace 2017: ‘La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato’. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime, cui assicuriamo il ricordo nella preghiera. A loro porgiamo sentite condoglianze e grande solidarietà”.