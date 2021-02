Coronavirus Covid-19: diocesi Trento, “le condizioni dell’arcivescovo Tisi stabili e sotto monitoraggio medico”

“Qualche linea di febbre e un comprensibile affaticamento, ma senza ulteriori sintomi. Sono stabili, e sotto costante monitoraggio medico, le condizioni dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi”. Lo annuncia la diocesi di Trento in una nota sulle condizioni del presule, risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone effettuato nel pomeriggio di sabato 20 febbraio. “Don Lauro, in isolamento nella sua abitazione ma in contatto con i suoi più stretti collaboratori, sta affrontando con serenità una situazione, per lui decisamente inusuale, di forzata inattività pastorale, con un’agenda improvvisamente saltata”, si legge.

Dall’arcivescovo il ringraziamento per “i tanti messaggi di vicinanza e di affetto che gli sono giunti in queste ore”. “Invita a unirsi a lui in preghiera per quanti stanno maggiormente soffrendo a causa della pandemia”.