Attacco in R. D. Congo: Casellati, “profondo dolore per quanto avvenuto a Goma. L’Italia non dimenticherà mai i suoi ‘costruttori di pace’”

“Esprimo profondo dolore per quanto avvenuto oggi a Goma in Congo, dove a seguito di un gravissimo attentato compiuto contro un convoglio delle Nazioni Unite sono morti il nostro ambasciatore Luca Attanasio e il militare dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Iacovacci. L’Italia non dimenticherà mai i suoi ‘costruttori di pace’, caduti mentre cercavano di portare sicurezza e supporto ai popoli oppressi”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una nota.

Per la seconda carica dello Stato, “occorre però che la condanna nei confronti dei responsabili di questo ignobile atto sia accompagnata dall’impegno della comunità internazionale a combattere con ogni mezzo qualunque forma di violenza in quei territori”. “Ai familiari delle vittime giunga la mia vicinanza e il mio cordoglio”, conclude Casellati.