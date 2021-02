Coronavirus Covid-19: Brasile, a Parintins situazione sempre più grave. Nuovo allarme al Sir da suor Cantoni

In Brasile, se a Manaus la situazione lentamente migliora, non altrettanto si può dire di Parintins, che si trova sempre sul Rio delle Amazzoni, a est di Manaus. Un altro allarme, dopo quello lanciato nei giorni scorsi, arriva al Sir da suor Laura Cantoni, missionaria dell’Immacolata (congregazione femminile emanazione del Pime) e direttrice amministrativa dell’ospedale gestito dalla diocesi, il secondo della città. “In settimana – ci dice – verrà un’unità di crisi, una task force governativa per studiare il caso, qui la situazione peggiora. I due ospedali sono sempre pieni di malati Covid, 130 in quello pubblico, 24 nel nostro, mancano medici e medicine. Molti sono intubati, anche se qui esiste solo la terapia semi-intensiva. I morti vanno da 3 a 6 al giorno. Per fortuna abbiamo ricevuto cilindri d’ossigeno dalla Conferenza dei vescovi del Brasile. Potranno essere usati dai malati che si che si trovano in casa”.