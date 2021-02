Povertà: Fism, “#1euroafamiglia è un atto di solidarietà positivo per promuovere una risposta concreta alla crisi odierna”

La Federazione italiana scuole materne (Fism), che fa parte del Forum delle associazioni familiari, manifesta “forte determinazione” affinché vengano attivate in tempi rapidi, politiche “piene a sostegno della famiglia”. Un impegno ribadito oggi da Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, che raggruppa 9.000 realtà educative in Italia. La Fism, commenta Morgano, condivide, insieme al Forum, il “cammino comune accanto alle famiglie italiane in dialogo con il mondo politico ed istituzionale ai vari livelli”. Inoltre, la Federazione italiana scuole materne sostiene con “convinzione” la campagna web e social #1euroafamiglia per aiutare migliaia di nuclei familiari messi in ginocchio dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 promossa dal Fondazione Forum delle associazioni familiari. Una iniziativa “encomiabile” ­ spiega una nota della Fism, ­ che “va sostenuta in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Un atto di solidarietà positivo per promuovere una risposta concreta alla crisi odierna”.

La Fism rivolge anche un augurio di buon lavoro a Cristina Riccardi eletta nuova vicepresidente del Forum delle associazioni familiari.