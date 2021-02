Diocesi: Acerenza, oggi e domani Convegno biblico sul Vangelo di Marco, tra vocazione e missione

Si svolge lunedì 22 e martedì 23 febbraio, alle 17.30, nel salone del Museo diocesano e in diretta online, il Convegno biblico della diocesi di Acerenza. Un appuntamento annuale per la diocesi lucana, che a causa della pandemia è stato spostato dal novembre a febbraio. Al centro della due giorni ci sarà il Vangelo di Marco, letto nelle domeniche di questo anno liturgico, che verrà declinato secondo le attenzioni pastorali della Chiesa locale, come spiega al Sir il vicario generale della diocesi di Acerenza, mons. Domenico Baccelliere: “Da due anni, approfondiamo il tema della vocazione e della missione. I recenti documenti di Papa Francesco ci esortano a ripartire dal nocciolo della fede dopo la risurrezione e quindi ad essere una Chiesa missionaria. Ciò significa anche concentrarci sulla vocazione battesimale di ciascuno”. Dopo l’introduzione del vescovo, mons. Francesco Sirufo, le due serate saranno guidate dal biblista don Cesare Mariano, docente di Sacra Scrittura all’Istituto teologico di Potenza. Seguirà il dibattito con i partecipanti in presenza (due laici per parrocchia, insieme al parroco) e con quelli che seguono online. “Fino a un anno fa, la nostra presenza sul web era limitata al sito diocesano – prosegue mons. Baccelliere –. La pandemia ha portato tanti ad acquisire dimestichezza con gli strumenti digitali che, per un territorio impervio e ricco di montagne come la Basilicata, si sono rivelati una ricchezza e ci permettono di accorciare le distanze tra comunità. Pensiamo perciò di continuare a valorizzarli anche in futuro”, conclude.