Venezuela: Conferenza episcopale e Caritas, al via campagna “Medicine per salvare vite”

L’accesso universale ai farmaci per garantire il diritto alla salute di tutti i venezuelani: è questo lo scopo dell’edizione 2021 della campagna quaresimale “Condividere” promossa dalla Conferenza episcopale venezuelana, tramite la Caritas nazionale. La raccolta fondi servirà a rafforzare i vari programmi che la Chiesa ha in atto, tra cui i banchi farmaceutici parrocchiali, per aiutare i poveri a curarsi e spesso salvarsi la vita. La campagna è diventata negli anni – questa è la quarantunesima edizione – l’espressione di “una Chiesa povera per i poveri”. Caritas Venezuela ha il compito di animarla durante il periodo di Quaresima, con materiali di studio e strumenti utili. Attraverso la campagna “Condividere medicine per salvare vite” saranno realizzati banchi farmaceutici nelle Caritas diocesane e parrocchiali per aiutare le persone in difficoltà che non hanno la possibilità di acquistare medicine. Info sui social (@caritasdevzla) e sul sito web www.caritasdevenezuela.org.