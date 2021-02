Quaresima: mons. Checchinato (San Severo), “un tempo per fare un cammino di verità” e capire come “essere autentici” e non “ipocriti”

“Per affrontare con sapienza questo tempo di ‘conversione’ che ci chiede di fare verità in noi stessi, nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità, abbiamo bisogno di cercare l’essenziale e di valorizzarlo, il più possibile. Essere autentici si contrappone radicalmente all’essere ‘attori’, ipocriti, come di ricorda il Vangelo; la Quaresima ci viene offerta proprio come tempo per fare un cammino di verità”. Lo ha scritto il vescovo di San Severo, mons. Giovanni Checchinato, nel messaggio alla diocesi per la Quaresima 2021.

La riflessione proposta è incentrata sul “non siate come gli ipocriti” detto da Gesù nel Discorso della Montagna. “Siamo così contrassegnati dalla nostra povertà umana che – osserva il vescovo – diventiamo capaci anche di trasformare le vie della conversione in tornaconti di compiacimento per noi stessi, diventando appunto ‘ipocriti’”. Tra i significati di questo vocabolo coniato dai greci c’è anche quello di “attore”. “L’invito di Gesù a non essere ipocriti – ammonisce mons. Checchinato – passa anche da qui, da un atteggiamento di lealtà totale nei confronti della vita propria e altrui, che si emancipi da tutte le attese che gli altri hanno di noi, dalle convenzioni sociali e tradizionali che ci pongono in uno ‘status symbol’ piuttosto che in un altro, da una immagine pubblica di noi che è contraddetta abbondantemente dalla immagine privata di noi stessi”. L’invito, dunque, è ad “essere ‘autentici’, essere noi stessi, fidandoci del dono della vita che il Signore ci regala”. Anche in questo periodo storico segnato dalla pandemia: “Siamo titanicamente impegnati a ‘rimettere le cose dove stavano’, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, le nostre devozioni… senza renderci conto che la pandemia ci ha collocati in un nuovo spazio e un nuovo tempo che va guardato e affrontato con risorse nuove, senza cedere alle lusinghe rassicuranti del ‘si è sempre fatto così’, perché nel ‘copione’ c’è scritto così”. Rifacendosi al magistero di Papa Francesco, mons. Checchinato offre alcuni suggerimenti per vivere la Quaresima e invita a partecipare tutti i giovedì, a partire da domani, 18 febbraio, alla lectio divina sulla pagina del Vangelo della Domenica successiva trasmessa dalle 20 sul canale YouTube della diocesi.