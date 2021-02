Quaresima: Milano, al via “Il pane di oggi” con meditazione quotidiana dell’arcivescovo Delpini

Per tutta la Quaresima, ogni sera, un appuntamento di preghiera con l’arcivescovo di Milano “da luoghi della diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale”. Lo annuncia la diocesi ambrosiana, ripetendo l’esperienza di preghiera tenutasi in Avvento. “In questo anno di pandemia la diocesi non ha fatto mancare un tempestivo sostegno materiale alle famiglie, in particolare attraverso il Fondo San Giuseppe affidato alla Caritas Ambrosiana. Nel contempo, in diverse occasioni mons. Mario Delpini ha denunciato che la crisi socio-economica legata al Covid si sta tramutando in una profonda crisi spirituale. Con il desiderio di promuovere una riscoperta della preghiera e della sapienza biblica, è nata l’idea di offrire a tutti un appuntamento quotidiano di preghiera e meditazione per il tempo di Quaresima”. Il ciclo si intitola “Epiousios, il pane di oggi”. Come spiega lo stesso arcivescovo nel video di lancio dell’iniziativa, la prima parola del titolo è l’aggettivo greco usato nella preghiera del “Padre nostro” quando si chiede a Dio il pane quotidiano, “un termine traducibile come sovraessenziale, qualcosa che alimenta l’esistenza non solo materiale”.

Da domenica 21 febbraio fino al mercoledì della Settimana santa, alle 20.32 Delpini invita “famiglie, persone sole, comunità a pregare con lui collegandosi attraverso gli account social e i media diocesani”. La meditazione sarà introdotta da un versetto biblico, la cui lettura è stata affidata ad alcuni allievi della Scuola del Piccolo Teatro di Milano “Luca Ronconi” (Giovanni Drago, Lucia Limonta, Marco Mavaracchio, Francesca Osso, Paolo Rovere, Beatrice Verzotti). Per ognuna delle settimane che avvicinano alla Pasqua, è stato individuato un luogo diverso, sempre simbolicamente legato al tema del nutrimento materiale e spirituale. Le location saranno il Refettorio Ambrosiano (la mensa della Caritas inaugurata per l’Expo 2015), il refettorio dell’Abbazia dei monaci cistercensi di Chiaravalle, la cucina di una famiglia della Comunità “Nicodemo” di Cesano Maderno, il forno di un panificio (Forno Maria Marinoni, in piazzale Cadorna), infine il Cenacolo Vinciano in Santa Maria delle Grazie, “come a suggerire alcune possibili declinazioni del pane che dà nutrimento: la solidarietà, la spiritualità, l’accoglienza, il lavoro e l’arte”.

“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter), su ChiesaTv (canale 195 del digitale terestre), su Radio Marconi, Radio Mater, Radio missione francescana.