Solidarietà: a Polla i militari donano materiale sanitario al reparto di Pediatria neonatale

(foto Esercito Italiano)

È stato consegnato ieri mattina nell’ospedale di Polla nelle mani di Teodoro Giuseppe Vito Stoduto, dirigente responsabile dell’Unità complessa di Pediatria e Nido, lo strumento necessario alla misurazione della bilirubina nei neonati, frutto di un’attività di raccolta volontaria degli uomini e delle donne del 4° Reggimento Carri di stanza a Persano. Come si legge sul sito dell’Esercito italiano, Stoduto ha ringraziato gli uomini e le donne dell’Esercito che hanno voluto fornire spontaneamente il proprio sostegno ai bambini ricoverati presso l’ospedale di Polla, in particolare nel reparto di Pediatria neonatologica che prevede, tra le tante attività a sostegno dei neonati, cure intensive e sub intensive e lo screening su particolari patologie. Ad effettuare la consegna il colonnello Carmine Vinci, comandante del 4° Reggimento Carri, felice di compiere questo gesto di solidarietà che simboleggia la vicinanza nei confronti della comunità del Vallo di Diano, con la quale i militari al suo comando hanno consolidato i loro rapporti in occasione del presidio della zona rossa dello scorso anno per l’emergenza sanitaria di coronavirus Covid-19.