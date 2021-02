Usa: Joe Biden riceve le ceneri nella cappella della Santissima Trinità della Georgetown University

(da New York) Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto le ceneri nella cappella della Santissima Trinità della Georgetown University. Secondo una nota della Casa Bianca, Biden ha ricevuto le ceneri da padre Brian O. McDermott ed è stato accolto da padre Ronald Anton. Non è stata consentita alcuna ripresa e la celebrazione è rimasta strettamente privata. La partecipazione alla celebrazione del Mercoledì delle Ceneri non era citata nel programma pubblico del presidente, ma lo spostamento e la celebrazione sono durate meno di un’ora. Biden è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, dopo John F. Kennedy, e dal suo insediamento alla Casa Bianca ha continuato a mantenere la tradizione della messa domenicale, nella chiesa dell’Università cattolica.