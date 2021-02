Mercoledì delle Ceneri: Bologna, stasera il card. Zuppi presiede la messa nella cattedrale di San Pietro

Sarà celebrata dall’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, la messa delle Ceneri, nella cattedrale di San Pietro. L’appuntamento con il rito dell’imposizione delle Ceneri è per oggi, mercoledì 17 febbraio, alle 17.30, in occasione dell’inizio della Quaresima.

La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del contagio da Covid-19 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi di Bologna e sul canale YouTube di “12Porte”.