Tv2000: oggi il rosario dal santuario della Madonna di Pinè a Montagnaga con mons. Tisi

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 17 febbraio, alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e da InBlu2000 e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal santuario della Madonna di Pinè a Montagnaga, in provincia di Trento, e presieduta da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento.

“La preghiera itinerante, in onda settimanalmente sul canale televisivo (e sulla rete radiofonica inBlu2000) della Chiesa italiana in questo periodo di emergenza sanitaria, farà dunque tappa in Trentino in uno dei luoghi più cari ai fedeli”, spiega una nota dell’arcidiocesi di Trento. “La recita del Rosario sarà introdotta da don Piero Rattin, rettore del santuario. Le decine di Ave Maria saranno invece proclamate da persone impegnate in prima linea nella pandemia: un barelliere, un’animatrice religiosa di una Rsa, un cappellano d’ospedale, una donna medico, un seminarista”, spiega la nota”.