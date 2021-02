Quaresima: Caritas Firenze, una raccolta per le famiglie in “temporanea difficoltà”

Una raccolta di denaro per le famiglie in “temporanea difficoltà”. La propone la Caritas di Firenze nell’ambito della Quaresima di Carità. Si svolgerà domenica 21 marzo. Le somme raccolte saranno utilizzate per realizzare diversi interventi: contributo per la perdita delle attività lavorativa, sostegno al pagamento dell’affitto e delle utenze, delle spese scolastiche e per necessità impreviste o dolorose. “La difficile situazione economica del nostro Paese, aggravata dal Covid, spinge, infatti, molte famiglie a recarsi nei nostri Centri di ascolto – spiega una nota della Caritas -. Per questo è sempre più necessario incrementare i fondi solidali per dare un aiuto concreto e un po’ di speranza alle tante famiglie in difficoltà”.