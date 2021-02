Quaresima: Loreto, stasera in streaming la messa per il mercoledì delle Ceneri. Da martedì 23 febbraio la sera preghiera dalla basilica

Stasera, alle ore 18, mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato pontificio di Loreto, presiede la messa per il Mercoledì delle Ceneri, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.it.

Dal 23 febbraio, poi, ogni martedì di Quaresima preghiera e riflessione nella basilica di Loreto, alle ore 20.30, sul tema “Con Maria verso la Pasqua di Gesù” visibile anche in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.it.