Comunicazioni: Cube Radio, oggi in una stanza su Clubhouse rilanciato il manifesto di “Parole O_Stili”. In Quaresima la Via Crucis on line

Cube Radio (IUSV)

Parole scelte con cura, considerando sempre che “hanno conseguenze” e senza dimenticare che i social media sono luoghi virtuali, ma che le persone che vi si incontrano sono reali. Oggi l’associazione “Parole O_Stili”, in occasione del quarto compleanno del Manifesto che contiene i dieci principi sull’etica degli scambi digitali, ne lancerà la condivisione nei vari social. Cube Radio, l’emittente accademica dello Iusve, contribuirà alla celebrazione con una stanza su Clubhouse, il nuovo social network dedicato ai messaggi audio, che si è svolta dalle 12.30 alle 13.30 sul profilo del direttore Marco Sanavio, in modo per declinare in maniera radiofonica il Manifesto.

I giovani collaboratori di Cube Radio hanno realizzato cinque brevi video che traducono altrettanti principi di stile del Manifesto di Parole O_Stili con forme grafiche composte grazie al dispositivo creativo di origine cinese Tangram.

Le sette tessere comporranno varie forme ricondotte, alla fine, ai principi di stile del Manifesto accostati ad altrettante frasi tratte dall’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Il direttore di Cube Radio è tra gli esperti che hanno contribuito alla stesura del Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva del maggio 2020. “Allenarci a scambi non ostili e inclusivi nella comunicazione digitale – dice Sanavio – fa parte di quella palestra mentale e psichica che ci aiuta ad abitare in maniera civile l’Infosfera. Analogamente a quanto succede con l’esercizio fisico è fondamentale esercitare ogni giorno la consapevolezza nelle mediazioni tecnologiche, così da non perderci in umanità”. Il percorso sarà disponibile sia sul sito di Cube Radio che tra i regali messi a disposizione dalle pagine web di Parole O_Stili identificati dagli hashtag #AncheioManifesto e #AncheioRegalo, attivato in occasione del compleanno del Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva che cade oggi, 17 febbraio.

In questo Mercoledì delle Ceneri, Radio Cube annuncia anche una novità in occasione della Quaresima (e poi della Pasqua), la Via Crucis online che conterrà anche riferimenti all’enciclica Laudato si’. L’iniziativa è stata realizzata da Cube Radio con la collaborazione del Settore Ecologia e Creato del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede e del Global Catholic Climate Movement.