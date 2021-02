Università Cattolica: Alumni Global Talks, stasera webinar su profili legali e finanziari delle nuove relazioni Ue-Uk dopo la Brexit

Finanza, dogane, relazioni internazionali, diritto. Sono tante le incognite post Brexit per le relazioni tra Unione europea e Regno Unito. L’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha chiesto ai suoi ex studenti che per lavoro vivono quotidianamente la realtà del mondo inglese di raccontare come questo cambiamento influenzerà i rapporti tra Londra, Bruxelles e gli Stati membri dell’Ue.

Nel secondo webinar “Le nuove relazioni Ue-Uk dopo la Brexit: profili legali e finanziari” del ciclo “Alumni Global Talks”, in programma stasera alle 18, interverranno Simone Rosti, attuale Head of Italy and Branch Manager della società di investimenti Vanguard e alumnus della facoltà di Scienze politiche; Cristiana Visco, Senior Associate della multinazionale di studi legali Clifford Chance e alumna della facoltà di Giurisprudenza; Tommaso Migliore, Ceo e fondatore di Mdotm, startup fintech che sviluppa strategie di investimento sfruttando l’intelligenza artificiale, alumnus di Economia e scienze bancarie.

Assieme agli ex studenti interverrà Francesco Bestagno, ordinario di Diritto dell’Unione europea in Cattolica e consigliere giuridico della Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles. Modererà l’incontro Gabriele Carrer, giornalista di Formiche.net.