Quaresima: Caritas Nuoro, una “cappella virtuale” per condividere le intenzioni di preghiera

Una “cappella virtuale” nella quale condividere le intenzioni di preghiera. È l’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Nuoro per il Tempo di Quaresima. Da oggi, mercoledì 17 febbraio, e fino a Pasqua chi lo desidera potrà inviare la propria intenzione di preghiera – di cui verrà garantito l’anonimato – via mail alla Caritas diocesana (esseredono@gmail.com): “Tutte le intenzioni – spiega una nota – verranno poi inviate dalla stessa Caritas alle monache carmelitane di Nuoro e alle benedettine di Dorgali, che le condivideranno durante la preghiera comunitaria in preparazione alla Pasqua”.

“L’iniziativa – prosegue la nota – è un invito a pregare e far pregare, là dove la preghiera diventa uno strumento per educare la comunità alla carità, alla prossimità e alla solidarietà verso le persone sofferenti: un invito ancora più significativo non solo perché fatto in tempo di Quaresima, in cui ognuno è chiamato a rinnovare la propria fede, ma anche perché avviene nell’attuale periodo di pandemia, segnato da tanti problemi e fragilità”.